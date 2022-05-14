شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون عن مغازلة دورتموند: تفوقنا على أندية جماهيرية وصلاح فتح لنا أبواب العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، على مغازلة الحساب الرسمي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني لنادى المقاولون، بتصميم قميص مشابه لقميص المقاولون، وقال عادل فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، هذا أكبر دليل على المكانة العالمية التى وصل إليها المقاولون، وحريصون دائماً على التواصل مع الأندية الأوروبية للتسويق للناشئين من أجل استنساخ تجربة محمد صلاح.

وأضاف فتحى، "تصميم قميص المقاولون العرب شمل تطويراً ملحوظاً الفترة الأخيرة، وأضفنا شعار الذئاب عليه، وهو ما جعل له مكانة مميزة، ووصلنا إلى مكانة لم تصل إليها أندية جماهيرية وأى لاعب فى مصر يتمنى اللعب للمقاولون بعد الأهلي والزمالك".

وتابع عضو مجلس المقاولون، "اتبعنا سياسة محترفة فى قطاع الناشئين، بداية من الموسم الجارى وننتظر أن تؤتي ثمارها بإفراز لاعبين مميزين، ولا شك أن محمد صلاح فتح للمقاولون ولمصر بأكملها باباً جديداً للعالمية بعد تألقه ونتمنى له مزيداً من التوفيق".

ورد الحساب الرسمي لنادي المقاولون العرب عبر فيس بوك، على نظيره التابع لنادي بروسيا دورتموند، بعدما نشر نادي بروسيا دورتموند صورة لزيه الرسمي الشبيه بالزي الرسمي للمقاولون العرب وعلق" مش المقاولون العرب".

ونشر الحساب الرسمي للمقاولون صورة لزيه الرسمي وعلق: عفوا فعلناها أولا.