شكرا لقرائتكم خبر عن رجال طائرة الأهلى يهزمون بطل نيجيريا فى ربع نهائى بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على الجمارك النيجيرى بنتيجة 3 /0 فى ربع نهائى البطولة الأفريقية للأندية المقامة فى تونس، ليتأهل إلى نصف النهائى لمواجهة ميناء دوالا الكاميرونى غدا.

وفاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره Mwu الإثيوبى بنتيجة 3/0 فى إطار دور الـ 16 ببطولة أفريقيا لأندية الرجال المقامة فى تونس.

وحقق فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى الفوز على نظيره فاب الكاميرونى بنتيجة 3/0 فى إطار ثانى مواجهات بطولة إفريقيا للكرة الطائرة المقامة فى تونس بعد الفوز بأول مواجهاته بالمنافسة أمام القليبى التونسى بنتيجة 3 /0 الأحد .

من ناحية أخرى، كشف حمدى الصافى، المدير الفنى لفريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى، عن سفر الفريق يوم 19 مايو الجارى إلى تونس للمشاركة فى البطولة الإفريقية المحدد لها الفترة من 21 مايو وحتى 1 يونيو المقبل.