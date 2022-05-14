شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار وفاق سطيف الجزائرى فى دورى الأبطال قبل مواجهة الأهلى.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الاهلى فى التاسعة مساء اليوم السبت - بتوقيت القاهرة - نظيره وفاق سطيف الجزائرى باستاد 5 يوليو بالجزائر ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وهى البطولة التى يحمل المارد الأحمر لقبها فى آخر موسمين و10 مرات فى تاريخه.

وأكد الصربي داركو نوفيتش، المدير الفني لوفاق سطيف الجزائرى، للاعبيه أن مباراة الأهلى ستكون صعبة للغاية، ولكن الفريق سيحاول تحقيق أفضل فوز وأحسن أداء، مؤكداً أن الخبرات التي اكتسبها الفريق فى مباراة الذهاب ستجعله يحقق الانتصار فى مباراة الإياب بالجزائر.



مشوار وفاق سطيف

ويحتاج وفاق سطيف لمعجزة فى لقاء الإياب الليلة بالفوز بفارق 5 أهداف وفى حال خسارة الأهلي برباعية من وفاق سطيف الجزائري يلجأ الفريقان لركلات الترجيح لتحديد المتأهل للمباراة النهائية.

بينما نتيجة فوز الأهلي أو تعادله بأى نتيجة أو حتي خسارته بثلاثة أهداف تضمن صعوده للمباراة النهائية.

مشوار فريق وفاق سطيف الجزائرى في دوري الأبطال

فورتون جامبيا 3-0 وفاق سطيف

وفاق سطيف 3-0 فورتون غامبيا ثم الفوز بركلات الترجيح 5-4

نواذيبو موريتانيا 3-1 وفاق سطيف

وفاق سطيف 2-0 نواذيبو موريتانيا

حوريا الغينى 0-1 وفاق سطيف

وفاق سطيف 0-1 الرجاء المغربى

أمازولو جنوب أفريقيا 1-0 وفاق سطيف

وفاق سطيف 2-0 أمازولو جنوب افريقيا

وفاق سطيف 3-2 حوريا الغينى

الرجاء المغربى 1-0 وفاق سطيف

وفاق سطيف 0-0 الترجى التونسى

الترجى 0-1 وفاق سطيف

الاهلى 4-0 وفاق سطيف