7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 14 مايو 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، فيريرا يجهز نيمار لتعويض أشرف بن شرقى فى الزمالك بعد شهر يونيو، والإصابات المتكررة تهدد مصير أحمد الشيخ مع المصرى .

الإصابات المتكررة تهدد مصير أحمد الشيخ مع المصرى

أصبح مصير أحمد الشيخ صانع ألعاب النادي المصري، مهدداً مع الفريق البورسعيدي في الفترة المقبلة بسبب كثرة الإصابات التي تطارد اللاعب وتمنعه من المشاركة مع الفريق، حيث لم يشارك الشيخ مع المصري سوى في 10 مباريات منذ انضمامه إلى الفريق في بداية الموسم الجاري، بسبب إصاباته وأزماته مع النادي.

فيريرا يدرس إراحة أبو جبل فى مواجهة طلائع الجيش يدرس البرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفنى للزمالك إراحة محمد أبوجبل حارس مرمى الفريق فى المواجهة المقبلة أمام طلائع الجيش فى الجولة الـ19 للدورى المقرر لها الثلاثاء المقبل والبدء بمحمد عواد، بعد المستوى المتذبذب للحارس الدولى وخروجه عن تركيزه فى أكثر من كرة فى اللقاء الماضى أمام إنبى والذى أدى لخسارة الفريق بهدفين نظيفين وهو ما كان له بالغ الأثر فى إثارة الجماهيرضد الحارس الدولى.

فيريرا يجهز نيمار لتعويض أشرف بن شرقى فى الزمالك بعد شهر يونيو

بدأ البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، تجهيز سيد عبد الله الشهر بـ"نيمار" لتعويض المغربى أشرف بن شرقى جناح الفريق، والذى أصبح على مقربة من الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء فى نهاية شهر يونيو المقبل.

سبب تأجيل "ونش" الزمالك إجراء جراحة غضروف الركبة

مازال محمود حمدى الونش، مدافع فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، يعانى من إصابة فى غضروف الركبة، الأمر الذى يدفعه للحصول على مسكنات ويسير على برنامج تأهيلى، وفقًا لرؤية الجهاز الطبى للفارس الأبيض. بعثة الأهلى تغادر الجزائر فجر غدٍ بعد مباراة وفاق سطيف تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي، الجزائر فى الثانية صباح غدٍ الأحد على متن طائرة خاصة للعودة إلى القاهرة، بعد انتهاء مباراة الإياب في الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا أمام فريق وفاق سطيف الجزائري والتي تقام فى التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، فى إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

أكد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جاهزية حمدي فتحي لاعب الفريق وعدم شكواه من أى إصابة، موضحاً أن اللاعب تحت تصرف الجهاز الفنى، وفقا للرؤية الفنية، فى مباراة وفاق سطيف اليوم. وشارك حمدي فتحي فى مران الأهلى كاملا أمس على ملعب 5 يوليو.

يخضع محمد الشامى مهاجم الاسماعيلى لاختبار طبى اليوم السبت لتحديد موقفه من المشاركة في مباراة سيراميكا المقرر لها الرابعة عصر غداً الاحد على ستاد الإسماعيلية في الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.