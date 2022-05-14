شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يخطط فيريرا لمصالحة جماهير الزمالك بعد الهزيمة من إنبي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، درجة الاستعداد القصوى داخل القلعة البيضاء استعداداً للقاء القادم للفريق الأبيض أمام طلائع الجيش والمقرر إقامته الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة 19 من عمر مسابقة الدوري العام.

ويسعى فيريرا لمصالحة الجماهير البيضاء بعد الهزيمة فى اللقاء الماضي أمام إنبي بثنائية نظيفة ضمن منافسات الجولة 18 من عمر المسابقة المحلية، ليتوقف رصيد الزمالك عند النقطة 41، محتلاً المركز الأول فى جدول ترتيب الدوري العام.

واستقر فيريرا على إراحة محمد أبو جبل حارس العرين الأبيض، فى اللقاء المرتقب أمام الطلائع، ومنح الفرصة لمحمد عواد للمشاركة مع الفريق، وكان أبو جبل قد شارك مع الزمالك فى 20 مباراة بالموسم الجاري واستقبلت شباكه 20 هدفاً، فيما شارك محمد عواد مع الزمالك في 6 مباريات فقط، استقبلت شباكه خلالهم 4 أهداف وحافظ على الشباك النظيفة في 3 لقاءات.

كما بدأ الجهاز الفنى للزمالك خطة تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبو فريقه خلال مواجهة إنبى الأخيرة والتى أدت لخسارة الفريق بهدفين دون رد.

وخصص الجهاز الفني للزمالك فقرة فنية وخططية خاصة للاعبين، خلال تدريب الفريق، حيث قسم فيريرا اللاعبين لمجموعتين بحيث تؤدى كل مجموعة فقرة خططية تم التركيز خلالها على مهام خاصة بالدفاع والهجوم وسرعة نقل الكرة حتي الوصول إلى مرمي صغير وتحقيق الهدف المطلوب.

ويحتل الزمالك المركز الأول في ترتيب مسابقة الدوري العام، بعدما خاض الفريق الأبيض 18 مباراة، فاز في 13 لقاء وتعادل في مباراتين وخسر 3 مباريات أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 32 هدفاً واستقبلت شباكهم 18 هدفاً أخر.