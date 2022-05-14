شكرا لقرائتكم خبر عن تاكيس جونياس يستغل عقوبات فاركو لخطف صدارة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، من لاعبى فريقه استغلال العقوبات التى وقعت على فريق فاركو من قبل إدارة مسابقات رابطة الأندية، والعمل على تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط.

وتحدث تاكيس مع لاعبيه حول ضرورة استغلال عقوبات إيقاف على بهيج وأحمد عبد العزيز مودى مباراتين وغرامة 20 ألف جنيه على كل منهما، لما بدر منهما فى مباراة فيوتشر، وكذلك إيقاف بدرو أنطونيو مدرب عام نادى فاركو مباراة واحدة لما بدر منه، وإيقاف أحمد خطاب مدرب فاركو مباراتين وغرامة 20 ألف جنيه، وتغريم فاركو 20 ألف جنيه لعدم إقامة مؤتمر صحفى مباراة فيوتشر.

وشدد المدير الفنى لبيراميدز على ضرورة استغلال تلك العقوبات والحالة النفسية للاعبى وجهاز فريق فاركو من أجل تحقيق الفوز واعتلاء صدارة جدول ترتيب الدورى الممتاز.

وفاز بيراميدز على مصر المقاصة بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء، الأربعاء، باستاد الكلية الحربية، في إطار مواجهات الجولة 18 من الدوري، وسجل ثنائية بيراميدز التونسى فخر الدين بن يوسف فى الدقيقة 59 ومحمود صابر فى اللحظات الأخيرة.

بهذا الفوز يواصل قطار بيراميدز الانتصارات ويضغط على الزمالك فى صدارة الدورى، حيث ارتفع رصيد الفريق السماوى للنقطة 38 نقطة فى المركز الثانى جمعها من 17 مباراة، حيث فاز فى 12 مباراة وتعادل فى مواجهتين وخسر 3 لقاءات، سجل لاعبوه 29 هدفا واستقبلوا 13 هدفا، ويعتلى الزمالك الصدارة برصيد 41 نقطة وبفارق مباراة عن بيراميدز، فيما تجمد رصيد مصر المقاصة عند النقطة 10 فى المركز الثامن عشر والأخير جمعها من 18 مباراة، حيث فاز في مباراة وتعادل في 7 لقاءات وخسر 9 مواجهات، سجل لاعبوه 8 أهداف واستقبلوا 23 هدفا.

ويحتل فاركو المركز السادس بجدول ترتيب الدورى برصيد 26 نقطة بعدما لعب 18 مباراة حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى 5 مباريات وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً.