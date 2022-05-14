شكرا لقرائتكم خبر عن ميدالية عالمية لمصر.. مهند طارق يتوج ببرونزية كأس العالم للخماسى الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج مهند طارق، لاعب منتخب الخماسي الحديث، ببرونزية بطولة كأس العالم للخماسي الحديث العالم، التى تقام فى مدينة ألبينا ببلغاريا خلال الفترة من 9 إلى 15 مايو الجاري.

وحصل مهند طارق على المركز الثالث والميدالية البرونزية برصيد 1500 نقطة بفارق ثانية واحدة فقط عن البريطاني جوزيف تشونج صاحب الميدالية الفضية برصيد 1501 نقطة وبطل أولمبياد طوكيو بينما حصد الذهبية الكوري الجنوبي جون وونجيت برصيد 1537 نقطة.

وشارك في النهائي الذي يضم أفضل 18 لاعبا 3 لاعبين مصريين هم مهند طارق صاحب البرونزية برصيد 1500 نقطة، وأحمد أشرف فى المركز الرابع عشر برصيد 1438 نقطة، ومحمد الجندي في المركز السابع عشر برصيد 1421 نقطة.

وكان مهند قد حصد ذهبية الزوجي المختلط في بطولة كأس العالم للخماسي الحديث التي أقيمت في الجامعة الأمريكية بالقاهرة في مارس الماضي.

ويشارك المنتخب المصري بكأس العالم للخماسي الحديث في بلغاريا ببعثة مكونة من 8 لاعبين ولاعبات وهم إسلام حامد وأحمد اشرف ومهند طارق ومحمد الجندي وهايدي عادل وملك خالد وزينة عامر ونورين بولس.

وتشمل البعثة يوسف حمدي إداري البعثة وياسر حفني المستشار الفني ومدير الرياضة ومحمد الصباحي وعبد الرحمن عادل مدربًا السلاح وخالد السنباطي مدرب الفروسية ودكتور محسن حسني أخصائي الفيزوثيرابي وتشخيص الإصابات ويرأس البعثة عوض سامي عضو مجلس الإدارة.