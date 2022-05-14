شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يسعى للحفاظ على سجله خاليا من الهزائم أمام أندية شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء المصيرى الذى يجمع الأهلى مع نظيره وفاق سطيف الجزائرى على ستاد 5 يوليو بالجزائر ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري الأبطال الأفريقى وهى البطولة التى يحمل المارد الأحمر لقبها فى آخر موسمين و10 مرات فى تاريخه.

وأصبح الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى لا يعرف الخسارة من أندية شمال أفريقيا بعدما واجههم تسعة مرات، حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل مرتين فقد فاز على الوداد المغربى ذهابا وإيابا فى نصف نهائي 2020، كما تفوق على الترجي ذهابا وإيابا في نصف نهائي 2021، وعلى الرجاء بالنسخة الحالية 2-1 ثم 1-1.

كما تفوق على نهضة بركان المغربي في السوبر الأفريقي 2021 بهدفين مقابل لا شيء، وتفوق على الرجاء في السوبر 2022 بركلات الترجيح، بعد أن تعادلا (1-1) كما فاز على وفاق سطيف الجزائرى ذهاباً فى نصف نهائى النسخة الحالية لدوري الابطال الافريقى برباعية دون رد سجلها بيرسى تاو هدفين وهدف لكل من طاهر محمد طاهر ومحمد شريف.

واجتاز الأهلي عقبة الرجاء الرياضي المغربي بالتأهل على حسابه لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بالفوز فى القاهرة بهدفين مقابل هدف، ثم التعادل في المغرب بهدف لكل فريق، بينما بلغ وفاق سطيف الجزائري نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد فوزه 1-0 خارج ملعبه على الترجي التونسي فى إياب دور الثمانية بعد تعادله سلبياً على ملعبه فى مباراة الذهاب.