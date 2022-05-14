شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندرى فى نهائى دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق كرة السلة بالنادى الأهلى مع الاتحاد السكندرى اليوم بصالة حسن مصطفى بأكتوبر، فى إطار مباريات الجولة الرابعة من نهائى بطولة دورى السوبر، والتى تقام بنظام best of 5.

تقام مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى فى الثامنة والنصف مساء اليوم، السبت، بصالة حسن مصطفى، على أن تقام المباراة الأخيرة بعد غد الاثنين حال الحاجة إليها.

وتقام البطولة بنظام بنظام Best of 5 حيث تقام 5 مباريات بين الفريقين، والفريق الفائز فى 3مباريات يكون هو الفائز والمتوج باللقب.

وتغلب فريق كرة سلة الاتحاد السكندرى على الأهلى فى الجولة الأولى بنتيجة 77/86، وشهد اللقاء تقدم الاتحاد فى الفترة الأولى والثانية، ثم ريمونتادا للأهلى الذى أنهى الفترة الثالثة لصالحه، حتى انتهى الوقت الأصلى بالتعادل 75/75 وتم اللجوء لشوط إضافى أسفر عن فوز زعيم الثغر، بينما انتهت المباراة الثانية بفوز الأهلى بنتيجة 60/73 وكذلك المباراة الثالثة فاز الأهلى أيضا 60/63.