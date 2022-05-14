شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تنجح فى التأهل إلى نهائي بطولة مولي كارلسروه للتنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نجحت ميار شريف لاعبة منتخب مصر للتنس، في التأهل إلى نهائي بطولة مولي كارلسروه، والتي تستضيفها ألمانيا خلال الفترة من 10 إلى 15 مايو الجاري.

وتمكنت ميار شريف في الوصول إلى النهائي بعد الفوز على المجرية أنا بوندار المصنفة 69 عالميا بمجموعتين دون رد 6-2 ، 6-2.

وكانت ميار المصنفة رقم 62 عالميا تأهلت لنصف النهائي بعد الفوز على المجرية بانا اودفاردي بمجموعتين دون رد جاءت نتائجها : 6-4 , 7-6.

وكانت اللاعبة تأهلت إلى دور الثمانية بعد فوزها على المصنفة ال 125 عالميًا البرازيلية لورا بيجوسي بنتيجة مجموعتين دون رد، في مباراة استغرقت ساعة و 22 دقيقة.