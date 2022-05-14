شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة قوية لنجم يد الأهلى ونقله للمستشفى فى النيجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض أحمد هشام «سيسا» لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي،لإصابة قوية في الرأس أثناء مشاركته في مباراة الفريق أمام نيامي النيجيري في مباراة الدور ربع نهائي لبطولة كأس الكؤوس التي تقام في النيجر.

ويخضع «سيسا» لفحوصات طبية في أحد المستشفيات بالعاصمة نيامي، للتعرف على التشخيص النهائي لإصابته.

وغادر «سيسا» المباراة بعد تعرضه للإصابة، وتوجه رفقة الدكتور محمد إبراهيم، رئيس الجهاز الطبي بالفريق، إلى أحد المستشفيات لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وحقق الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي فوزًا مهمًا على حساب فريق نيامي، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس الكؤوس الإفريقية التي تقام في النيجر.

أقيمت المباراة على صالة الجنرال سيني كونتشي، وقدم خلالها «رجال يد الأهلي» عرضًا قويًا، ونجح في إنهاء اللقاء لصالحه بنتيجة44-18 ليتأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة.

وبهذه النتيجة واصل «رجال يد الأهلي» عروضه القوية بعد تغلبه على نظيره فريق كيركرس الإثيوبي بنتيجة 48-19 في الجولة الأولى، ثم حقق فوزًا مهمًّا على دون بوسكو الإيفواري بنتيجة 36-17 في الجولة الثانية، واختتم الدور الأول بفوزه على فريق فاب الكاميروني بنتيجة 38-20، ليحقق العلامة الكاملة.