شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: لم نفاوض بن شرقى لتجديد تعاقده 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك، عن حقيقة ما تردد فى الوقت الحالى حول تقديم إدارة القلعة البيضاء عرضًا جديدًا للمغربى أشرف بن شرقى جناح الفريق الكروى الأول، من أجل تجديد تعاقده لمدة 6 أشهر فقط.

وأكد المصدر فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن إدارة الزمالك لم تتقدم بأى عروض جديدة لأشرف بن شرقى، وإن الإدارة لم تتفاوض مع اللاعب من أجل الاستمرار لمدة 6 اشهر كما يتردد فى الوقت الحالى.

وتوقفت مفاوضات الزمالك مع بن شرقى، حيث تري إدارة القلعة البيضاء، أن طلبات اللاعب المادية والتي لن تقل عن تقاضي مليون و600 الف دولار سنويا مبالغ فيها كثيرا ولا تتوافق مع امكانيات اللاعب وكذلك المردود الذي يقدمه مع الفريق مؤخرا.

في سياق مختلف بدأ البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك في إعادة تقييم لاعبي الفريق الحاليين تمهيدا لوضع قائمة الموسم الجديد، والتي سيتم خلالها استبعاد عدد من اللاعبين المتواجدين في الفريق، بالإضافة لملف التدعيمات في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويوجد بعض اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي، وسيتم وضعهم تحت التقييم حتي نهاية الموسم لتحديد مصيرهم سواء بالتجديد او رفض استمرارهم، فيما سيتم تقييم باقي اللاعبين لتحديد إمكانية تسويقهم من عدمها.