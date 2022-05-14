شكرا لقرائتكم خبر عن 6 لقاءات جمعت الأهلى مع وفاق سطيف الجزائرى قبل موقعة الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الأهلى فى التاسعة مساء اليوم السبت - بتوقيت القاهرة- ضيفاً ثقيلا على وفاق سطيف الجزائرى باستاد 5 يوليو بالجزائر ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا وهى البطولة التى يحمل المارد الأحمر لقبها فى آخر موسمين و10 مرات فى تاريخه.

والتقى الأهلى مع وفاق سطيف الجزائرى فى 6 مباريات سابقة، فاز بطل مصر فى ثلاثة لقاءات، وفاز بطل الجزائر فى مثلهما، وحسم التعادل نتيجة لقاء وحيد، وسجل المارد الأحمر 10 أهداف وتلقت شباكه 5 أهداف وحسمت ركلات الترجيح نتيجة مباراتين بين الفريقين ونستعرضهم فى السطور التالية..

المواجهة الأولى

التقى الأهلى مع وفاق سطيف في نصف نهائي كأس أفريقيا للأندية أبطال الدوري، المسمى القديم لدوري الأبطال، عام 1988وخسر المارد الأحمر بهدفين دون رد.

المواجهة الثانية

نجح الأهلى فى تعويض خسارته بمباراة الذهاب بالفوز بثنائية علاء ميهوب وربيع ياسين، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التى ابتسمت لبطل الجزائر 4-2 ليصعد للمباراة النهائية ويحصد اللقب الأفريقى للمرة الأولى فى تاريخه ويودع المارد الأحمر البطولة.





المواجهة الثالثة

التقى الأهلى مع وفاق سطيف في كأس السوبر الأفريقي 2015، بعد حصد وفاق سطيف لقب دوري الأبطال، والأهلي فاز بلقب الكونفدرالية، وتعادل الفريقان بهدف لمثله، فتقدم عبد المالك زياية قبل أن يتعادل الأهلي بهدف قاتل من عماد متعب ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التى ابتسمت مرة أخرى لبطل الجزائر 6-5 ليحصد بطل الجزائر لقب السوبر الأفريقى على حساب المارد الأحمر.

المواجهة الرابعة

التقى الأهلى مع وفاق سطيف فى نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا 2018، وفاز بهدفين دون رد سجلهما وليد سليمان وإسلام محارب باستاد الأهلى والسلام.

المواجهة الخامسة

خسر الأهلى من وفاق سطيف فى مباراة العودة حيث تقدم وليد سليمان للأهلي قبل أن يسجل وفاق سطيف فى ملعبه هدفين سجلهما محمد بكير وحسام الدين غشة لينجح المارد الأحمر فى التأهل للمباراة النهائية ويواجه الترجى التونسى ويخسر اللقب فى النهاية.

المواجهة السادسة

حقق الاهلى أكبر فوز له على وفاق سطيف الجزائرى فى ذهاب نصف نهائى النسخة الحالية لدوري الابطال الافريقى وذلك برباعية دون رد سجلها بيرسى تاو هدفين وهدف لكل من طاهر محمد طاهر ومحمد شريف.