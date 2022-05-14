شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مشوار الأهلى بدوري أبطال أفريقيا قبل مواجهة وفاق سطيف الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الاهلى مع دقات التاسعة مساء اليوم السبت- بتوقيت القاهرة- ضيفاً ثقيلا على نظيره وفاق سطيف الجزائرى على ستاد 5 يوليو بالجزائر ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا وهى البطولة التى يحمل المارد الأحمر لقبها فى آخر موسمين و10 مرات فى تاريخه.

ويمتلك الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، فرصة قوية لتسجيل رقم قياسى جديد فى تاريخه الأفريقى بالوصول للمباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا للمرة الخامسة عشرة فى تاريخه، وذلك حال نجاحه فى تجاوز عقبة وفاق سطيف بطل الجزائر.

وعزز الأهلي من رقمه القياسي في دوري الأبطال بالوصول لنصف النهائي للمرة الـ18 في تاريخه الأفريقي العريق.

وحافظ الأحمر على تواجده في نصف النهائي في آخر 10 سنوات للمرة السابعة، بعد تأهله في نسخ 2012 و2013 و2017 و2018 و2020 و2021 و2022.

وتوج الأهلي باللقب 4 مرات خلال السنوات العشر الأخيرة، وذلك أعوام 2012 و2013 و2020 و2021، بينما صعد للنهائي مرتين عامي 2017 و2018، وخسر اللقب أمام الوداد المغربي والترجي التونسي، على الترتيب.

مشوار الأهلى فى دوري أبطال أفريقيا

جيندارميري ناشونال النيجر 1-1 الأهلى

الأهلى 6-1 جيندارميري ناشونال - النيجر

الأهلى 0-0 الهلال السودانى

الأهلى 0-1 صن دوانز

الأهلى 3-2 المريخ السودانى

الأهلى 0-1 صن دوانز

الأهلى 3-1 المريخ السودانى

الأهلى 1-0 الهلال السودانى

الأهلى 2-1 الرجاء المغربى

الأهلى 1-1 الرجاء المغربى

الأهلى 4-0 وفاق سطيف الجزائرى