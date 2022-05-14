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مدرب ريال مدريد يؤكد أنه أتفق مع صلاح.. وسيبقى هازارد هنا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، عن مستقبل لاعبه البلجيكي إيدين هازارد، وعلق على تصريحات النجم المصري محمد صلاح الأخيرة، بأنه أفضل لاعب في العالم بمركزه.

 

وقال أنشيلوتي، في المؤتمر الصحفي المكرس لمباراة مضيفه قادش غدا الأحد، ضمن الجولة 37 من : "سيبقى إيدين هنا في ريال مدريد خلال الموسم المقبل".

 

وأضاف المدرب الإيطالي المخضرم (62 عاما): "خطة هازارد واضحة للغاية.. إنه يريد إظهار كفاءته مع الفريق".

 

وعلق أنشيلوتي على تصريحات محمد صلاح نجم : "قال صلاح إنه الأفضل في العالم بمركزه، وأعتقد أنه على حق.. أنا أتفق معه، إنه الأفضل في العالم بمركزه".

 

يذكر أن ريال مدريد سيواجه ليفربول يوم 28 مايو، في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، بالعاصمة الفرنسية باريس.

 

وحسم ريال مدريد لقب بطل الدوري الإسباني هذا الموسم، لصالحه مبكرا قبل 4 جولات من نهاية الدوري.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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