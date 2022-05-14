شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يطلب من أسامة نبيه تقريرًا عن فريق "أمل الزمالك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، من أسامة نبيه المدرب العام إعداد تقرير مفصل عن فريق الأمل الذى يتولى نبيه قيادته من أجل تجهيز اللاعبين.

ويرغب فيريرا فى معرفة كافة التفاصيل عن فريق الأمل عن طريق التقرير الذى سيقوم أسامة نبيه بإعداده، خاصة أن الخواجة البرتغالى سيقوم بتصعيد عدد من لاعبى الأمل للفريق الأول حتى يتم الاعتماد عليهم فى الفترة التى ستشهد رحيل بعض النجوم نظرًا لانتهاء تعاقداتهم.

وتم تكوين فريق الأمل وفقا للاستراتيجية المتبعة من قبل إدارة الكرة والجهاز الفنى لاختيار أفضل العناصر المميزة من الشباب والناشئين للانضمام للفريق الأول.

وضم فريق الأمل كلا من: حراسة المرمى... محمد نديم ، السيد عطية من مواليد "2001 " ، معاذ علاء الدين "2003 " ، محمود أشرف الشناوي "2004 ".

واللاعبون هم: حاتم محمد سكر "2001 "، محيي جمعة "2003 " ، أحمد رفاعي "2003 " ، محمد حمدي "2000 "، محمد طارق "2002 " ، إبراهيم محمد " 2001 " ، محمد حسام "بيسو" "2001 " ، ماجد هاني "2003 " ، أحمد عبدالرحيم ايشو "2003 " ، طارق علاء "2003 " ، محمد خضري "2002" ، كريم محمد "2001 " ، مصطفي طارق مصطفي "2001 " ، كريم عبدون "2003 " ، يوسف أسامة نبيه "2000 " ، علي ياسر "2003 " ، حسام أشرف "2001 " ، أحمد زكي "1999 ".