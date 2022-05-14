شكرا لقرائتكم خبر عن المغربى جواد بدة معلقاً لمباراة الأهلي ووفاق سطيف الجزائرى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلى فى التاسعة مساء اليوم السبت - بتوقيت القاهرة- فريق وفاق سطيف الجزائرى باستاد 5 يوليو بالجزائر فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وهى البطولة التى يحمل المارد الأحمر لقبها فى آخر موسمين و10 مرات فى تاريخه.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى ووفاق سطيف الجزائرى

تنقل قناة بى إن سبورت 3، الحاصلة على حقوق نقل دوري أبطال أفريقيا، مباراة الأهلى ضد وفاق سطيف الليلة فى الجزائر بتعليق المعلق المغربي جواد بدة.

الأهلي يسحق وفاق سطيف الجزائري برباعية نظيفة اكتسح الأهلي نظيره الجزائري برباعية دون رد فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، سجلها بيرسي تاو هدفين وطاهر محمد طاهر هدفا ومحمد شريف هدفا.

الأهلى يطيح بالرجاء المغربى ووفاق سطيف يتخطى عقبة الترجى

اجتاز الأهلي عقبة الرجاء الرياضي المغربي بالتأهل على حسابه لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بالفوز فى القاهرة بهدفين مقابل هدف، ثم التعادل في المغرب بهدف لكل فريق، بينما بلغ وفاق سطيف الجزائري نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه 1-0 خارج ملعبه على الترجي التونسي فى إياب دور الثمانية بعد تعادله سلبياً على ملعبه فى مباراة الذهاب.