شكرا لقرائتكم خبر عن هل يضم إيهاب جلال وجوها جديدة فى معسكر المنتخب المقبل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر بقيادة إيهاب جلال مباراتين مهمتين يومى 5 و9 يونيو المقبل فى الجولتين الأولى والثانية فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023 المقرر إقامتها فى كوت ديفوار.

وهناك تساؤلات حول اختيارات إيهاب جلال المدير الفنى الجديد للمنتخب، وهل ستضم قائمة اللاعبين وجوها جديدة أم لا، وفى هذا الصدد كشف مسئولو المنتخب أنه سيكون من الصعب ضم وجوه جديدة فى المعسكر المقبل نظراً لضيق الوقت، وضرورة الفوز فى المباراتين، لذا سيكون الأقرب هو الاعتماد على نفس اللاعبين فى الفترة المقبلة وكذلك نفس طريقة اللعب، وفى حال وجود وجوه جديدة سيكون ذلك فى أضيق الحدود، بحيث يكون هناك اسم أو اثنين على أقصى تقدير فى القائمة.

وفى السياق ذاته، استجاب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لطلب الاتحاد المصري بتعديل موعد مباراتي منتخب مصر أمام غينيا وإثيوبيا فى الجولتين الأولى والثانية للمجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

وبناءً على طلب الاتحاد المصري، قرر الكاف تعديل مواعيد مباريات الجولتين الأولى والثانية للمجموعة الرابعة بالتصفيات الأفريقية، وتقرر إقامة مباراتي منتخب مصر أمام غينيا واثيوبيا يومي 5 و 9 يونيو المقبل بدلا من 2 و 6 من نفس الشهر كما كان مقررا.