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برة الملعب.. وائل عبد العاطى مدرب اليد: كان نفسى أكون طيار

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القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى بره الملعب وائل عبد العاطى مدرب منتخب كرة اليد الشاطئية.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

 

ركوب السيارات .

 

بتدخل المطبخ؟

 

أحيانا .

 

إيه الأكلة التى تتميز فيها؟ 

 

جمبرى بالبروكلى على الطريقة الإيطالية.

 

من نجمك المفضل؟

 

والدى رحمة الله عليه.

 

من مطربك المفضل؟

 

كاظم الساهر.

 

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لو لم تكن لاعبا كنت تتمنى تكون إيه؟

 

طيار.

 

مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون مثله؟ 

 

مفيش حد كنت أتمنى أكون زيه.

 

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

 

الكاجوال.

 

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