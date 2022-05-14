شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. وائل عبد العاطى مدرب اليد: كان نفسى أكون طيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى بره الملعب وائل عبد العاطى مدرب منتخب كرة اليد الشاطئية.

ركوب السيارات الرياضية.

أحيانا .

جمبرى بالبروكلى على الطريقة الإيطالية.

من نجمك المفضل؟

والدى رحمة الله عليه.

كاظم الساهر.

طيار.

مفيش حد كنت أتمنى أكون زيه.

الكاجوال.