الامارات | تعديل في موعد نهائي كأس رئيس الدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل في موعد نهائي كأس رئيس الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر اتحاد الإمارات لكرة القدم، ونظرا لوفاة فقيد الوطن الكبير الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، إجراء تعديل على الموعد المقرر لإقامة المباراة النهائية لكأس رئيس الدولة لكرة القدم، وذلك بالتنسيق مع رابطة المحترفين الإماراتية.

وتقرر على إثر ذلك بحسب بيان صحافي للاتحاد، تقديم موعد المباراة، من 27 الجاري، إلى 25 من الشهر نفسه، وستقام في استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، بين فريقي الشارقة والوحدة.

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