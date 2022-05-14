شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يترقب حسم مباراة وفاق سطيف للتصعيد ضد الكاف بسبب ملعب النهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مجلس إدارة النادى الأهلى مصير فريق الكرة الذى يواجه وفاق سطيف الجزائرى باستاد 5 يوليو بالجزائر، فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا فى التاسعة مساء اليوم السبت، وينتظر المجلس إعلان صعود المارد الأحمر للمباراة النهائية لدوري الأبطال الأفريقى لبدء خطوات التصعيد ضد الاتحاد الأفريقى "كاف" بشكل رسمى بعد أزمة استضافة المغرب للمباراة النهائية لدوري الأبطال.

ودعا محمود الخطيب مجلس إدارة ناديه وشركة الأهلي لكرة القدم للاجتماع الطارئ صباح غدٍ الأحد؛ لمتابعة قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بإقامة المباراة النهائية لدوري الأبطال على ملعب غير محايد.

جاء تحديد موعد الاجتماع لحين انتهاء الفرق الأربعة التي تتبارى في إياب الدور قبل النهائي للبطولة من مبارياتها، وتحديد طرفى المباراة النهائية بشكل رسمي.. وفى ذات الوقت كلف محمود الخطيب الشئون القانونية بالنادى بدراسة الملف بالكامل شاملًا لوائح «فيفا» والاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وتقديم تقرير لمجلس الإدارة في اجتماعه المشار إليه، تمهيدًا لاتخاذ القرارات التي تحفظ حقوق النادى الفنية والأدبية.

واستقر الأهلي على شكوى الكاف للمحكمة الرياضية اعتراضا على إسناد تنظيم النهائي الأفريقي للمغرب باعتبار أن القرار يعصف بمبدأ تكافؤ الفرص بين الفرق الأربعة المتبارية على الصعود للنهائي الأفريقي، لاسيما بعد تأهل الوداد المغربي للمباراة النهائية بعد الفوز على بترو اتلتيكو الانجولى، بخلاف أن ملعب محمد الخامس يستضيف النهائي للعام الثاني على التوالي.

كما ينتظر الأهلي في شكواه للمحكمة الرياضية أن الكاف لم يخطر الأندية المتنافسة على الصعود لنهائي إفريقيا بانسحاب السنغال من ملف تنظيم المباراة النهائية وإسنادها إلى المغرب، وكان يتوجب على الكاف إبلاغ الأندية بالموقف.

وما يستند عليه الأهلي أيضا أن الكاف قام بالإعلان عن إقامة المباراة النهائية بالمغرب بعد اقتراب الوداد المغربي من الصعود للمباراة النهائية، وهو ما يعصف بمبدأ تكافؤ الفرص والانحياز لفريقه بعينه ضد باقي الفرق المتنافسة.