شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يستقر على استدعاء أحمد حجازى لمباراتى غينيا وإثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر، بقيادة إيهاب جلال، على استدعاء أحمد حجازى مدافع اتحاد جدة السعودى لقائمة المنتخب لمباراتى غينيا وإثيوبيا يومى 5 و9 يونيو المقبل فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023.

وتلقى جهاز المنتخب تأكيدات من اتحاد جدة بشفاء أحمد حجازى تماماً من الإصابة التى لحقت به فى بطولة أمم أفريقيا الأخيرة بالكاميرون، ليصبح جاهزاً للمشاركة فى المباريات المقبلة.

وكشفت تقارير صحفية أن المصرى أحمد حجازى، مدافع فريق اتحاد جدة السعودى، سوف يعود للمشاركة فى التدريبات مع زملائه للمرة الأولى منذ 132 يوما، إثر تعرضه للإصابة فى أوتار العضلة الضامة خلال تواجده مع منتخب مصر فى بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، التى أقيمت فى الكاميرون خلال شهر فبراير الماضى وانتهت بفوز السنغال باللقب على حساب الفراعنة.

وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية، إن حجازى انضم إلى تدريبات الفريق استعدادًا لملاقاة الهلال، الأحد المقبل، بعد انتهاء برنامجه التأهيلى عقب تعافيه من تمزق فى أوتار العضلة الضامة.

وأشارت الصحيفة إلى أن تدريبات الفريق اشتملت على جوانب فنية ومهارية، فى ظل رفع الرومانى كوزمين كونترا، مدرب الفريق، درجة تحضيراته للكلاسيكو أمام الهلال.

وخاض أحمد حجازى 14 مباراة رفقة الاتحاد فى الدورى السعودى هذا الموسم قبل إصابته وسجل خلالهم 3 أهداف.

ويحتل الاتحاد صدارة جدول ترتيب مسابقة الدورى السعودى للمحترفين برصيد 61 نقطة من 26 جولة، وبفارق 9 نقاطة كاملة عن الهلال صاحب الوصافة والمركز الثانى برصيد 52 نقطة.