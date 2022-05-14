شكرا لقرائتكم خبر عن 20 هدفاً × 20 مباراة.. ماذا قدم أبو جبل مع الزمالك فى الموسم الجارى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر البرتغالي جيسفالدوا فيريرا، المدير الفنى للزمالك، على إراحة محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق فى اللقاء المقبل أمام طلائع الجيش، والتي تجمع الفريقين الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة 19 من عمر مسابقة الدوري العام.

وشارك محمد أبو جبل مع الزمالك فى 20 مباراة منذ بداية الموسم الجاري، بواقع 7 مباريات في دوري أبطال أفريقيا، والذى ودعه الزمالك من دور المجموعات، و13 مباراة في الدوري العام.

واهتزت شباك محمد أبو جبل بـ 20 هدفاً خلال الموسم الجاري، بواقع 6 أهداف في دوري أبطال أفريقيا و14 هدفاً في الدوري العام.

فيما نجح أبو جبل فى الخروج بشباك نظيفة فى 10 مباريات، بواقع 4 مباريات في دوري أبطال أفريقيا، و6 مباريات أخرى في الدوري العام.

وتبلغ القيمة التسويقية لحارس مرمى القلعة البيضاء مليون و500 ألف يورو، وتوج أبو جبل مع نادي الزمالك ببطولتين دوري عام، وبطولة كأس السوبر المصرى، وكأس السوبر الأفريقي مرة واحدة، و4 ألقاب كأس مصر.

ويحتل نادي الزمالك المركز الأول في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 41 نقطة، حصدها الفريق الأبيض بعد خوض 18 مباراة، حيث فاز الزمالك في 13 مباراة، وتعادل في مباراتين وتلقى الهزيمة في 3 مباريات أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 32 هدفاً واستقبلت شباكهم 18 هدفاً آخر.