شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب المتحدث الرسمى لهجوم الأهلى فى شباك أندية الجزائر.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلى فى التاسعة مساء اليوم السبت - بتوقيت القاهرة- فريق وفاق سطيف الجزائرى باستاد 5 يوليو بالجزائر فى إياب نصف نهائي دوري الأبطال الأفريقى، وهى البطولة التى يحمل المارد الأحمر لقبها فى آخر موسمين و10 مرات فى تاريخه.

17 مباراة جمعت بين الأهلى والأندية الجزائرية فى دوري الأبطال، ومباراتان فى بطولة أفريقيا لأبطال الكؤوس، ومباراة واحدة فى كأس السوبر الأفريقي، لعب فيها مع خمسة أندية جزائرية هى مولودية الجزائر، شبيبة القبائل، وفاق سطيف، شباب بلوزداد، اتحاد العاصمة.

وكانت محصلة مواجهات الأهلي مع الأندية الجزائرية، فوز الأهلي في 10 مباريات منها مباراتان بالجزائر، وتعادل فى 5 مباريات وخسر 5، أحرز لاعبوه 27 هدفا واستقبلت شباكه 16 هدفا، ويعد عماد متعب هداف الأهلي فى مرمى الأندية الجزائرية برصيد أربعة أهداف، سجل الهدف الأول فى شباك اتحاد العاصمة الجزائرى بنسخة 2005 ، كما سجل الهدفين الثانى والثالث فى شباك مولودية الجزائر نسخة 2011 بينما الهداف الرابع فى شباك وفاق سطيف فى 2015 بالوقت القاتل.