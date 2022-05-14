شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يستعيد خدمات هيثم العيونى وعمرو موسى أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد النادي المصري خدمات مدافعه التونسي هيثم العيوني فى اللقاء المقبل أمام سموحة، والمقرر إقامته الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة 19 بالدوري العام، والتي يستضيفها استاد برج العرب، كما يدعم عمرو موسى صفوف المصري أيضاً بعد حصوله على إجازة فى وقت سابق لوفاة والدته.

ويحتل النادي المصري المركز الـ 12 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 20 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعد خوض 17 مباراة، حيث فاز المصري في 4 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 5 مباريات أخرى، وأحرز لاعبو المصري 21 هدفاً واستقبلت شباكهم 21 هدفاً آخر.

ومازال النادي المصري بقيادة معين الشعباني يبحث عن استعادة الانتصارات الغائبة عن القلعة الخضراء منذ 9 أبريل الماضي في الدوري العام، عندما تغلب على الأهلي بهدف نظيف، قبل أن يودع الكونفدرالية ويتلقى 3 هزائم متتالية بالدوري العام.

وبعد الفوز على الأهلي، ودع النادي المصري بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية من الدور ربع النهائي بعدما فاز في مباراة الذهاب بالإسكندرية 2/1 على نهضة بركان، ثم خسر في المغرب 1/0 ليودع البطولة.

أمام في الدوري العام، فتلقى المصري 3 هزائم متتالية جاءت أمام، الزمالك بهدفين مقابل هدف، ثم المقاولون العرب بنتيجة 2/0، والإسماعيلي بنتيجة 3/2، وتعادل في الجولة الماضية مع غزل المحلة بنتيجة 1/1.