شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدوري المصري قبل انطلاق الجولة 19 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق عصر غد، الأحد، مباريات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز بإقامة ثلاث مواجهات، تجمع الإسماعيلى وسيراميكا باستاد الإسماعيلية فى الرابعة عصراً، والمقاولون العرب وإنبى فى السادسة والنصف بالجبل الأخضر، وأخيراً مباراة بيراميدز وفاركو باستاد الدفاع الجوى.

ويتربع أحمد سيد "زيزو"، نجم الزمالك على صدارة جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى لموسم 2021-2022، وواصل مابولو مهاجم الاتحاد السكندري مساعيه الجادة للمنافسة على لقب هداف الدورى المصرى هذا الموسم بعدما وصل للهدف التاسع فى المركز الثانى بقائمة الهدافين.

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري موسم 2021-2022

أحمد سيد زيزو "الزمالك" (11 هدفا).

مابولولو "الاتحاد" (9 أهداف).

مروان حمدي "سموحة" (8 أهداف).

محمد هلال "البنك الأهلي" (7 أهداف).

جون إيبوكا "إنبي" (7 أهداف).

خالد قمر "الجونة" (6 أهداف).

إبراهيم عادل ومحمود وادي "بيراميدز" (5 أهداف).

محمد شريف وبيرسي تاو "الأهلي" (5 أهداف).

جدول ترتيب الدوري المصري موسم 2021-2022

الزمالك - 41 نقطة

بيراميدز - 38 نقطة

الأهلي - 33 نقطة

سموحة - 30 نقطة

فيوتشر - 28 نقطة