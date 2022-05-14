شكرا لقرائتكم خبر عن أندية سيتي كلوب تعلن تأسيس أول أكاديميات لعبة سلاح الشيش بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة سيتي كلوب لإدارة المنشآت الرياضية تأسيس أول أكاديميات لعبة سلاح الشيش في مصر، بالتعاون مع ايجي سبورت فى فروع شبين الكوم وكفر الشيخ وطنطا والعبور، على أن يتم فتح باب الاشتراك فى الأكاديميات أول يونيو المقبل.

كما أعلنت شركة سيتي كلوب بدء الاشتراك فى أكاديميات سيتي كلوب للكيك بوكسينج بالتعاون مع شامبيون للتسويق الرياضى اعتبارا من أول يونيو المقبل، بفروع شبين الكوم وكفر الشيخ وطنطا والعبور.

من جانبه، قال الكابتن شريف الفار رئيس قطاع الرياضة بأندية سيتي كلوب إنه لأول مرة يتم إدخال لعبة سلاح الشيش في أندية سيتى كلوب بهدف نشر اللعبة والترويج لها وإعداد أبطال حقيقين للمشاركة في الأولمبياد.



سيتى كلوب

أضاف الفار أن أندية سيتي كلوب تهدف إلى نشر اللعبة في مختلف المحافظات، كما تم الاتفاق مع الاتحاد المصري للسلاح على مشاركة فرق أندية سيتى كلوب فى بطولاته في المرحلة المقبلة.



سيتى كلوب

وكان محمد مرجان رئيس مجلس إدارة شركة سيتي كلوب لإدارة المنشآت الرياضية ، أعلن أنه سيتم انضمام أندية سيتى كلوب إلى جميع الاتحادات الرياضية شهر يونيو المقبل، كما سيتم قريبا افتتاح فرع سيتى كلوب بمدينة الشروق وتحديدا في يوليو المقبل.