شكرا لقرائتكم خبر عن سيناريوهات تأهل الأهلي لنهائى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء المصيرى الذى يجمع الاهلى مع وفاق سطيف الجزائرى باستاد 5 يوليو بالجزائر ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وهى البطولة التى يحمل المارد الأحمر لقبها فى آخر موسمين و10 مرات فى تاريخه.

نهائى دورى أبطال أفريقيا من المقرر أن يقام أواخر شهر مايو بين المتأهل من مواجهتى الأهلى أمام وفاق سطيف الجزائرى، أمام الوداد المغربى، الذى تأهل لنهائي دورى أبطال أفريقيا، على الرغم من تعادله مع ضيفه فريق بترو أتلتيكو الأنجولى بنتيجة 1 - 1، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "محمد الخامس"، فى إياب نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا للموسم الحالى 2021 - 2022.

وكان الوداد قد نجح فى العودة من أنجولا بتحقيق فوز ثمين فى لقاء الذهاب بنتيجة 3 - 1، يوم السبت الماضى.

سيناريوهات تأهل الأهلي للمباراة النهائية لدوري الأبطال

أصبح الأهلي على بعد خطوة من التأهل للمباراة النهائية بقيادة مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، للعام الثالث على التوالي، بينما يحتاج وفاق سطيف بقيادة مدربه الصربي داركو نوفيتش لمعجزة فى لقاء الإياب الليلة، بالفوز بفارق 5 أهداف، وفى حال خسارة الأهلي برباعية من وفاق سطيف الجزائري يلجأ الفريقان لركلات الترجيح لتحديد المتأهل للمباراة النهائية.

بينما نتيجة فوز الأهلي أو تعادله بأى نتيجة أو حتى خسارته بثلاثة أهداف تضمن صعوده للمباراة النهائية.