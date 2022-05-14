شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. محمد حمص يعلق الحذاء بعد مسيرة مميزة مع الإسماعيلى والفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد حمص قائد الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق اعتزال الساحرة المستديرة في مثل هذا اليوم 14 مايو 2014، ويعد حمص أحد أهم لاعبي الدراويش فى القرن الحادى والعشرين وأقربهم لقلوب الجماهير ، ويشغل حالياً منصب المدرب بجهاز حمزة الجمل الذى يتولى مهمة انتشال الاسماعيلى من قاع جدول الدوري.

محمد سليمان حمزه الشهير بــ"حمص" ولد فى 1 يناير 1979، بدأ مسيرته منذ عام 1997 ضمن صفوف الإسماعيلي يحمل الرقم 8 ، وظل داخل جدران النادي الإسماعيلى لمدة 16 عامًا كاملاً بالفريق الأول قبل ان ينتقل لوادي دجلة عام 2014 ولمدة موسم واحد فقط وبعدها انهي مسيرته الكروية .

محمد حمص انضم للمنتخب الوطني فى بطولة كأس الامم الافريقية 2008 فى غانا وفى كأس العالم للقارات لعام 2009 بجنوب أفريقيا، ولعب في المباراة مع المنتخب الإيطالي وقاد المنتخب المصري للفوز على إيطاليا بهدفه التاريخي في الدقيقة 39، وقد منحته اللجنة المنظمة لقب (رجل المباراة) تقديراً لأدائه .

كابتن الدراويش التاريخي حقق وساهم خلال تاريخه في 3 بطولات بالقميص الأصفر من اصل 6 بطولات حققها الاسماعيلي في تاريخه منذ عام 1924.

وكتب حمص، عبر حسابه على إنستجرام فى وقت سابق : "منذ 7 سنوات تصدرت القائمة الأولية كأحد اللاعبين الأوفياء لناديهم حول العالم من عام 93 إلى صيف موسم 2014 حسب الموقع الرسمى للتاريخ والإحصاء، مسيرة طويلة امتدت لحوالى 15 عام و9 أشهر، رحلت عن فريقى المفضل رغما وسيبقى وللأبد الإسماعيلى وملعب الإسماعيلى فى قلبى وللأبد ولآخر العمر".