شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلي أمام وفاق سطيف.. الشحات وتاو وعبد القادر فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلى نظيره وفاق سطيف الجزائرى، فى التاسعة مساء اليوم السبت - بتوقيت القاهرة- باستاد 5 يوليو بالجزائر، فى إياب نصف نهائي دوري الأبطال الأفريقى وهى البطولة التى يحمل المارد الأحمر لقبها فى آخر موسمين و10 مرات فى تاريخه.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام وفاق سطيف

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام وفاق سطيف الجزائرى مكونا من: "محمد الشناوى وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم، وعلى معلول ومحمد هانى وأليو ديانج وأفشة، وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات وأحمد عبد القادر وبيرسى تاو".

وأصبح الأهلى على بعد خطوة من التأهل للمباراة النهائية بقيادة مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، للعام الثالث على التوالي، بينما يحتاج وفاق سطيف بقيادة مدربه الصربي داركو نوفيتش للفوز في لقاء الإياب يوم السبت المقبل، بفارق 5 أهداف.

واجتاز الأهلي عقبة الرجاء الرياضي المغربي بالتأهل على حسابه لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بالفوز فى القاهرة بهدفين مقابل هدف، ثم التعادل في المغرب بهدف لكل فريق، بينما بلغ وفاق سطيف الجزائري نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه 1-0 خارج ملعبه على الترجي التونسي فى إياب دور الثمانية بعد تعادله سلبياً على ملعبه فى مباراة الذهاب.