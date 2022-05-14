شكرا لقرائتكم خبر عن سبب تأجيل "ونش" الزمالك إجراء جراحة غضروف الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازال محمود حمدى الونش، مدافع فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، يعانى من إصابة فى غضروف الركبة، الأمر الذى يدفعه للحصول على مسكنات ويسير على برنامج تأهيلى، وفقًا لرؤية الجهاز الطبى للفارس الأبيض.

ورغم معاناة الونش من إصابة فى غضروف الركبة، وكان استقر على الخضوع لجراحة خلال الفترة الماضية، إلا أن اللاعب تراجع فى الوقت الحالى بعدما علم أن تلك الجراحة ستحتاج لفترة تأهيل طويلة، والفريق فى حاجة لخدماته.

واستقر محمود الونش على استمرار مشاركته مع الزمالك وتلقى العلاج لحين وجود فرصة يستطيع خلالها الخضوع للعملية الجراحية والتخلص من آلام الركبة.

وكان الزمالك سقط فى أولى مباريات الدور الثاني من الدوري المصري بالخسارة أمام إنبي 0-2 ضمن الجولة الـ18 من المسابقة، ولم ينجح الزمالك فى افتتاح مباريات الدور الثاني بتحقيق انتصار ثمين على أرضه باستاد القاهرة، حيث تلقى الخسارة الثالثة له هذا الموسم، بعد هزيمته من الأهلي 3-5 وسموحة 0-2.

وتمثل خسارة الزمالك هدية ثمينة للأهلي وبيراميدز، منافسي الفريق الأبيض المباشرين على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري هذا الموسم.

ورغم الخسارة ظل الزمالك فى صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة، بفارق 3 نقاط أمام بيراميدز الذى خاض مباراة أقل يمكنه حال الفوز بهما خطف الصدارة.

بينما يحتل الأهلي البطل التاريخي للمسابقة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة، لكنه يمتلك 4 مباريات مؤجلة يمكنه حال الفوز بها من الابتعاد بالصدارة بفارق 4 نقاط أمام الزمالك.