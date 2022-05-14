شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. جوزيه لإينو: لو بتلعب كرة زى البلياردو كان زمانك أحسن لاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التي قد تؤثر في مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك في تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

استعاد معتز إينو نجم النادي الأهلي السابق، ذكرياته في إحدى المعسكرات التي خاضها مع الفريق الأحمر، خلال تواجد البرتغالي مانويل جوزية على رأس الإدارة الفنية للفريق الأحمر، وقال إينو في تصريحات لـ ”الخليج 365”: في مرة كنا في معسكر بألمانيا، وكنا بنلعب بلياردو في الفندق وكسبت كل اللاعيبة لأني كنت أجيد لعب البلياردو، وقرر جوزية أن يلاعبني وكسبته فقال لي "انت لو بتلعب كورة كدة كان زمانك أحسن لاعب في مصر".

أضاف إينو: جمعتني علاقة طيبة بمانويل جوزية، بعد عودتي من إصابة الرباط الصليبي، كان جوزية جاي عليا وبينتقدني بسبب مستوايا وزيادة الوزن، وفي أول مباراة لعبتها كانت أمام السالمية الكويتي سجلت هدفاً من تسديدة على بعد 45 ياردة، ورغم أن اللقاء كان ودياً جريت عليه واحتفلت معه.