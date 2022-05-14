شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبحث عن تذكرة نهائى أفريقيا للمرة 15 فى تاريخه أمام وفاق سطيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلي ، بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، لمواجهة نظيره وفاق سطيف الجزائري فى التاسعة مساء اليوم السبت باستاد 5 يوليو بالجزائر في إياب نصف نهائي دوري الأبطال الأفريقى بعدما فاز عليه ذهاباً برباعية نظيفة في الذهاب باللقاء الذي أقيم باستاد الأهلي والسلام مساء السبت الماضى، ليضع المارد الأحمر قدما في المباراة النهائية لدوري الأبطال للموسم الثالث علي التوالي.

ويملك الأهلى فرصة قوية لتسجيل رقم قياسى جديد فى تاريخه الأفريقى بالوصول للمباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا للمرة الخامسة عشرة فى تاريخه، وذلك حال نجاحه فى تجاوز عقبة وفاق سطيف بطل الجزائر.

وعزز الأهلي من رقمه القياسي في دوري الأبطال بالوصول لنصف النهائي للمرة الـ18 في تاريخه الأفريقي العريق وحافظ الأحمر على تواجده في نصف النهائي في آخر 10 سنوات للمرة السابعة، بعد تأهله في نسخ 2012 و2013 و2017 و2018 و2020 و2021 و2022.

وتوج الأهلي باللقب 4 مرات خلال السنوات العشر الأخيرة، وذلك أعوام 2012 و2013 و2020 و2021، بينما صعد للنهائي مرتين عامي 2017 و2018، وخسر اللقب أمام الوداد المغربي والترجي التونسي، على الترتيب.