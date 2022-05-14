شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلى تغادر الجزائر فجر غدٍ بعد مباراة وفاق سطيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي، الجزائر فى الثانية صباح غدٍ الأحد على متن طائرة خاصة للعودة إلى القاهرة، بعد انتهاء مباراة الإياب في الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا أمام فريق وفاق سطيف الجزائري والتي تقام فى التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، فى إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

وتتحرك بعثة الأهلي من ملعب 5 يوليو الذى يستضيف اللقاء إلى مطار الجزائر عقب انتهاء المباراة مُباشرة لتبدأ رحلة العودة للقاهرة.

وتضم قائمة الأهلي المتواجدة في الجزائر كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وكريم فواد وعلي معلول وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمود وحيد وأٔليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ولويس ميكيسوني ووليد سليمان ومحمد محمود ومحمود متولي ومحمد شريف وأحمد نبيل كوكا وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر وعمرو السولية.