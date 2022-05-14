شكرا لقرائتكم خبر عن منافسات شرسة فى بطولة أفريقيا للرماية على الأطباق المروحية المفتوحة 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض عدد كبير من الرماة، اليوم السبت، منافسات قوية فى نهائي البطولة الأفريقية الثامنة للرماية على الأطباق المروحية المفتوحة 2022، التي تقام على الملاعب الدولية لنادى الصيد بالسادس من أكتوبر فى الفترة من 12 وحتى 15 مايو الجاري.

وتقام اليوم نهائيات البطولة الأفريقية ذات الأهمية البالغة نظرا لأنها مؤهلة إلى بطولات كأس العالم للرماية، حيث تجرى بمشاركة 250 راميا ورامية وناشئين من 9 دول من مختلف دول العالم.

وتأتى هذه المنافسة ضمن البطولات التأهيلية لنهائيات بطولة العالم للرماية، علماً بأن مصر قامت بتنظيم 7 بطولات أفريقية في السنوات الماضية بالإضافة الى تنظيم بطولتى عالم وكان آخرها العام الماضي 2021، والتي أبهرت العالم وأشاد بها جميع الرماة المشاركين.

وتقام منافسات البطولة الإفريقية على الملاعب الدولية لنادى الصيد بالسادس من أكتوبر، والتي اعتمدتها اللجنة الفنية بالاتحاد الدولى للرماية منذ عام 2010، وتستضيف الملاعب كافة المنافسات لمختلف الفئات المشاركة في البطولة وهي ماستر الرواد، الرواد، الرجال، السيدات، الناشئين والناشئات.