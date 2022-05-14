شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يجهز نيمار لتعويض أشرف بن شرقى فى الزمالك بعد شهر يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، تجهيز سيد عبد الله الشهر بـ"نيمار" لتعويض المغربى أشرف بن شرقى جناح الفريق، والذى أصبح على مقربة من الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء فى نهاية شهر يونيو المقبل.

ويعتمد فيريرا على سيد نيمار فى العديد من الأحيان فى إطار خطة تجهيز اللاعب من أجل تعويض رحيل أشرف بن شرقى، الذى ينتهى تعاقده مع الزمالك بنهاية شهر يونيو، ولم يحسم اللاعب أمر تجديد تعاقده حتى الوقت الحالى.

ويرغب البروفيسور البرتغالى فى تجهيز سيد نيمار حتى يصبح الجناح الأساسى للزمالك بعد رحيل أشرف بن شرقى، خاصة وإن الأخير سيرحل قبل انتهاء الموسم الممتد حتى شهر سبتمبر، نظرًا لكون عقد اللاعب ينتهى فى يونيو.

وسقط الزمالك في أولى مباريات الدور الثاني من الدوري المصري بالخسارة أمام إنبي 0-2 ضمن الجولة الـ18 من المسابقة، ولم ينجح الزمالك في افتتاح مباريات الدور الثاني بتحقيق انتصار ثمين على أرضه في استاد القاهرة، حيث تلقى الخسارة الثالثة له هذا الموسم، بعد هزيمته من الأهلي 3-5 وسموحة 0-2.

وتمثل خسارة الزمالك هدية ثمينة للأهلي وبيراميدز، منافسي الفريق الأبيض المباشرين على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري هذا الموسم.

ورغم الخسارة ظل الزمالك في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة، بفارق 3 نقاط أمام بيراميدز الذي خاض مباراة أقل يمكنه حال الفوز بهما خطف الصدارة.

بينما يحتل الأهلي البطل التاريخي للمسابقة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة، لكنه يمتلك 4 مباريات مؤجلة يمكنه حال الفوز بها من الابتعاد بالصدارة بفارق 4 نقاط أمام الزمالك.