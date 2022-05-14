شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج الأهلي قبل مواجهة وفاق سطيف الجزائرى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برنامج الفريق اليوم قبل مباراة وفاق سطيف، حيث تناول اللاعبون وجبة الإفطار فى الحادية عشرة صباحاً بتوقيت القاهرة، وفى الثالثة عصراً يتناول اللاعبون وجبة الغداء.

وفي الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، يعقد موسيماني محاضرة بالفيديو مع اللاعبين، وفى السادسة مساءً يتناول اللاعبون وجبة خفيفة، وفى السابعة وعشر دقائق بتوقيت القاهرة يغادر الفريق فندق الإقامة إلى ملعب 5 يوليو الذى تقام عليه مباراة الأهلى أمام وفاق سطيف.

ويلتقي الأهلي مع وفاق سطيف فى التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت الجزائر فى إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد فاز على وفاق سطيف برباعية نظيفة في مباراة الذهاب التي جمعتهما باستاد الأهلي و السلام السبت الماضي.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي، جلسة مطولة مع الجهاز المعاون له للوقوف على آخر التفاصيل الخاصة بمباراة وفاق سطيف.

وتأتي جلسة موسيماني في إطار التحضير لمباراة اليوم، والتي يسعى خلالها فريق الأهلي لحسم تأهله إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا ومواصلة مشوار الاحتفاظ باللقب والتتويج بدوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة علي التوالي والحادية عشرة في تاريخ النادي.