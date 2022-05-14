شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والطلائع.. والأهلى والبنك فى الجولة 19 للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق عصر غد الأحد مباريات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز بإقامة ثلاث مواجهات تجمع الإسماعيلى وسيراميكا باستاد الإسماعيلية فى الرابعة عصراً، والمقاولون العرب وإنبى فى السادسة والنصف بالجبل الأخضر، وأخيراً مباراة بيراميدز وفاركو باستاد الدفاع الجوى.

ويعتلى الزمالك صدارة أندية الدوري برصيد 41 نقطة، فيما يحل بيراميدز ثانياً برصيد 38 نقطة ويأتى الاهلى ثالثاً برصيد 33 نقطة.

موعد مباراة الزمالك القادمة فى الدوري

يواجه فريق الزمالك نظيره طلائع الجيش فى التاسعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلى القادمة فى الدوري

يلتقى الأهلى مع البنك الأهلى فى الثامنة مساء الأربعاء المقبل باستاد المقاولون العرب بالجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

جدول ترتيب الدوري المصري موسم 2021-2022

الزمالك - 41 نقطة

بيراميدز - 38 نقطة

الأهلي - 33 نقطة

سموحة - 30 نقطة

فيوتشر - 28 نقطة

الزمالك يخسر من إنبى ويمنح الأهلى هدية فى الدوري

سقط الزمالك في أولى مباريات الدور الثاني من الدوري المصري بالخسارة أمام إنبي 0-2 ضمن الجولة الـ18 من المسابقة، ولم ينجح الزمالك في افتتاح مباريات الدور الثاني بتحقيق انتصار ثمين على أرضه في استاد القاهرة، حيث تلقى الخسارة الثالثة له هذا الموسم، بعد هزيمته من الأهلي 3-5 وسموحة 0-2.

وتمثل خسارة الزمالك هدية ثمينة للأهلي وبيراميدز، منافسي الفريق الأبيض المباشرين على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري هذا الموسم.

ورغم الخسارة ظل الزمالك في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة، بفارق 3 نقاط أمام بيراميدز الذي خاض مباراة أقل يمكنه حال الفوز بهما خطف الصدارة.

بينما يحتل الأهلي البطل التاريخي للمسابقة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة، لكنه يمتلك 4 مباريات مؤجلة يمكنه حال الفوز بها من الابتعاد بالصدارة بفارق 4 نقاط أمام الزمالك.