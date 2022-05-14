شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابات المتكررة تهدد مصير أحمد الشيخ مع المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح مصير أحمد الشيخ صانع ألعاب النادي المصري، مهدداً مع الفريق البورسعيدي في الفترة المقبلة بسبب كثرة الإصابات التي تطارد اللاعب وتمنعه من المشاركة مع الفريق، حيث لم يشارك الشيخ مع المصري سوى في 10 مباريات منذ انضمامه إلى الفريق في بداية الموسم الجاري، بسبب إصاباته وأزماته مع النادي.

وتتجه النية داخل إدارة المصري إلى تسويق أحمد الشيخ خلال الفترة المقبلة مع انطلاق الميركاتو الصيفي للاستفادة مادياً من اللاعب، ويغيب أحمد الشيخ عن مباراة المصري وسموحة بالدوري العام، بعد تعرضه لإصابة خلال مشاركته في تدريبات الفريق البورسعيدي.

ويحتل النادي المصري المركز الـ 12 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 20 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعد خوض 17 مباراة، حيث فاز المصري في 4 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 5 مباريات أخرى، وأحرز لاعبو المصري 21 هدفاً واستقبلت شباكهم 21 هدفاً آخر.

ولم يتذوق الفريق البورسعيدي طعم الانتصارت في الدوري العام منذ الفوز على النادي الأهلي بهدف نظيف، حيث خسر بعدها المصري 3 مباريات متتالية، جاءت أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف، والمقاولون بهدفين نظيفين، ثم الاسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، قبل أن يتعادل مع غزل المحلة بهدف لكل فريق.