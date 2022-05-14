شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ: الأهلى استعد جيدا لوفاق سطيف ونعرف كيف نتعامل مع نتيجة الذهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، جاهزية الفريق لمباراة اليوم أمام وفاق سطيف التى تقام فى التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والتى يتحدد على ضوء نتيجتها الفريق المتأهل إلى نهائي البطولة.

وقال مدير الكرة فى تصريحات صحفية، إن الأهلي استعد بشكل جيد لمواجهة وفاق سطيف بدءًا من المران الأول الذي أقيم في القاهرة ثم الحصص التدريبية الثلاثة التي أقيمت في الجزائر، وأنه يأمل أن يكون التوفيق حليف الفريق في مباراة اليوم.

وشدد مدير الكرة على ثقته فى خبرات لاعبي الأهلي في التعامل مع مثل هذه المواقف وعدم التوقف كثيرا أمام نتيجة مباراة الذهاب التي انتهت بفوز الفريق بأربعة أهداف دون رد والتي تم طي صفحتها عقب انتهاء المباراة وتم التأكيد على أن الفريق سيخوض مباراة جديدة في الجزائر أمام فريق يمتلك الدوافع في وجود جماهيره.

وكان الأهلي قد فاز على وفاق سطيف برباعية نظيفة في مباراة الذهاب التي جمعتهما باستاد الأهلي و السلام السبت الماضي.