شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب يد الأهلى: دوافعنا كبيرة للاحتفاظ بلقب كأس الكؤوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر أحمد هشام «سيسا»، لاعب الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، عن سعادته بالتأهل لربع نهائي بطولة كأس الكؤوس الأفريقية التى تقام فى النيجر. وأكد أن الفوز بالسوبر كان له دور كبير في منح اللاعبين دوافع قوية من أجل الفوز بالبطولة كأس الكؤوس لتحقيق الثنائية وإسعاد الجماهير والاحتفاظ باللقب.

وشدد "سيسا" على أن اللاعبين تعاهدوا على بذل أقصى ما لديهم، وأن المواجهات المقبلة تحتاج لبذل المزيد من الجهد والتركيز في ظل صعوبة الأدوار المقبلة من البطولة.

ويخوض الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم، السبت، عندما يواجه فريق نيامي النيجيري، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكؤوس الأفريقية التي تقام فى النيجر.

ومن المقرر أن تقام المباراة فى الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة على صالة الجنرال سيني كونتشي، ويسعى فريق رجال يد الأهلي إلى الفوز بها ومواصلة العروض القوية بعدما حقق العلامة الكاملة في الدور الأول بالفوز على فرق كيركوس الإثيوبي وبوسكو الإيفواري وفاب الكاميروني.

وتضم بعثة رجال يد الأهلي كلا من: السيد محمد السيد - عبد الرحمن طه - عبد الرحمن حُميد- عمر خالد «كاستيلو» - أحمد هشام «سيسا» - محسن رمضان - مهاب سعيد - محمد لاشين - أسامة الجزيري - عبد الرحمن فيصل - كابوتيه - مصطفى خليل - إسلام حسن - أكاسيو ماركيز - محمود نعمان - إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف.