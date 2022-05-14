شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يستقر على حضور مباراة الإسماعيلى وسيراميكا بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة إيهاب جلال، حضور مباراة الإسماعيلي وسيراميكا ضمن منافسات الجولة الـ 19 من عمر مسابقة الدوري العام، والمقرر إقامتها عصر غدا الأحد على ملعب الإسماعيلية.

يأتي ذلك فى إطار سياسته بمتابعة الفرق خلال المسابقات المحلية والأفريقية من أجل التعرف على امكانات جميع اللاعبين قبل بداية مشواره رسميًا مع الفراعنة.

ويبدأ منتخب مصر مشوار التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2023 بمواجهتي غينيا وأثيوبيا يومي 5 و9 يونيو المقبل.

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم، أعلن مؤخرًا الجهاز الفني للمنتخب بقيادة إيهاب جلال ويعاونه محمد شوقي مدربًا عامًا وأحمد حسام مدربًا وعصام الحضرى مدربًا لحراس المرمي.