شكرا لقرائتكم خبر عن "خطوتين على المجد يا أهلى".. الجماهير تحفز اللاعبين قبل مواجهة وفاق سطيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دشنت جماهير الأهلي هاشتاج #خطوتين_عالمجد_يااهلي، الذى تصدر قائمة تريند "تويتر" فى مصر بعشرات الآلاف من التغريدات، قبل ساعات من لقاء إياب نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بين أبناء القلعة الحمراء ووفاق سطيف، مساء الليلة، وطالب المغردون من خلال الهاشتاج اللاعبين بالفوز وعدم الاستناد على نتيجة لقاء الذهاب التى أقيمت في القاهرة التى انتهت بفوز الشياطين برباعية نظيفة، مؤكدين دعمهم الكامل للفريق من المدرجات وأمام الشاشات.

وتنوعت التغريدات المحفزة للاعبي الفريق من خلال الهاشتاج، حيث قال كامل: "قاتلوا في الملعب وإن شاء الله البطولة أهلاوية"، وقال عبده: "جيل أثبت للكل انه قد المسؤولية، وزى ما جابلنا التاسعة بعد غياب 7 سنين وجابلنا العاشرة، قادر يجبلنا الـ 11 بإذن الله".

وقال محمد السعيد: "بكبرياء البطل وعزيمة الأبطال.. نخطو خطوة جديدة نحو لقبنا المفضل"، وقال محمد شرف: "ماتشين نركز فيهم ونكتب تاريخ عظيم"، وقال آخر: "سيد أسياد إفريقيا.. فقط خطوتين لعمل انجاز لم يتحقق فى تاريخ القارة السمراء كلها"، وقال البيلي: "قاتلوا من أجل تحقيق مجد جديد للنادي الأهلي بالفوز ببطولة إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي، رجالة الأهلي أحسن فريق في إفريقيا، فقط العبوا بروح الفانلة الحمرا وبضغط وإصرار وعزيمة على الفوز بالبطولة وإن شاء الله منصورين".

بينما قال أحمد، "بنتيجة الذهاب سهلت علينا لكن لو استسهلت ممكن الخسائر مش في النتيجة، لكن الخصم هيلعب بكل قوته لو دخلته في الماتش وبكده الضغوط هتزيد عليك وممكن نخسر لاعب احنا محتاجينه فيما بعد"، وقال أنور: "نسر الأهلى يحلق من جديد فى سماء إفريقيا والنسور لا تخشى أحدـ النسور دائماً وابدأ فـي العالى، ونسر الأهلي دائما عالى يفترس ويعود جائع يلتهم ولا يشبع من البطولات".

ويحل فريق الأهلى فى التاسعة مساء اليوم السبت- بتوقيت القاهرة- ضيفاً ثقيلا على وفاق سطيف الجزائرى على استاد 5 يوليو بالجزائر ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا وهى البطولة التى يحمل المارد الأحمر لقبها فى آخر موسمين و10 مرات فى تاريخه.

ويرغب الأهلى فى حسم التأهل للمباراة النهائية لدوري الأبطال الأفريقى للموسم الثالث على التوالي بعدما حقق فوز عريض في مباراة الذهاب بالقاهرة برباعية دون رد سجلها بيرسى تاو هدفين وطاهر محمد طاهر هدف ومحمد شريف هدف.



























