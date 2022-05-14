شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يهنئ الداخلية وأسوان وحرس الحدود على التأهل للدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر النادى الاسماعيلى بياناً عبر موقعه الرسمى يهنئ فيه الأندية الصاعدة للدوري الممتاز بالتأهل جاء نصه، "يتقدم مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي، بخالص التهنئة لمسئولي أندية الداخلية وأسوان وحرس الحدود بعد نجاحهم فى حصد بطاقة التأهل لمسابقة الدوري الممتاز في نسختها الجديدة موسم 2022 / 2023 ..وتتمنى إدارة النادي الإسماعيلي كل التوفيق للوافدين الجدد في ظل العلاقات الطيبة التى تربطها بكافة الأندية المصرية".

وكان فريق الداخلية قد استطاع التأهل من مجموعة القاهرة، فيما صعد أسوان ممثلًا عن أندية الصعيد، ونجح حرس الحدود فى خطف بطاقة الترشح الأخيرة عن مجموعة بحرى.

من ناحية أخرى، يختتم فريق الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل اليوم السبت استعداداته لمواجهة سيراميكا المقرر لها الرابعة عصر غد الأحد باستاد الإسماعيلية في الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ويخوض الدراويش مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن حمزة الجمل قائمة المباراة التي تدخل معسكر مغلق بفندق النادى.

ويتطلع الاسماعيلى لمواصلة مسيرة الانتصارات بعد الفوز على المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدفين والمضي قدما نحو تحسين مركز الفريق بجدول بطولة الدوري وعودته للمسار الصحيح بعد تولي جهاز فني جديد وفي ظل الدعم المستمر من الجماهير التي تعد شريكا أساسيا في إنتصارات الفريق.

جدير بالذكر ان الاسماعيلى قد فاز على دمياط بثلاثية نظيفة فى تجربة ودية وذلك بعد تأجيل لقاء الأهلي فى افتتاحية الدور الثاني.