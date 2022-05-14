شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. عماد متعب يقود الأهلى للفوز على الزمالك والتتويج بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج النادى الأهلى بطلا للدوري الممتاز للمرة الحادية والثلاثين في تاريخه بعد فوزه على الزمالك بهدفين دون رد في مثل هذا اليوم 14 مايو 2006 بالجولة الرابعة والعشرين للمسابقة ، وسجل هدفى المارد الأحمر عماد متعب ومحمد أبو تريكة.

خاض الزمالك المباراة بتشكيل يضم كلا من: محمد عبد المنصف – يوسف حمدى – تامر عبد الوهاب – محمد صديق – محمود محمود – طارق السيد “معتز بالله اينو” – جمال حمزة – “جونيور” – تامر عبد الحميد “علاء عبد الغني”- محمد أبو العلا – مصطفى جعفر – عبد الحليم على.

بينما خاض الأهلى المباراة بتشكيل يضم كلا من: عصام الحضرى – اسلام الشاطر “فلافيو” – احمد السيد – عماد النحاس – شادى محمد – محمد عبدالوهاب – محمد بركات – حسن مصطفى – محمد شوقى – محمد ابوتريكة – “أكوتى منساه”- عماد متعب – حسام عاشور.

وتُوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، و37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الاهلى بـ10 ألقاب لدوري الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021)

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، و 2020 و 2021 وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ24 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس موسم 2019 - 2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.