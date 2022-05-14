شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يؤكد جاهزية حمدى فتحى لمواجهة وفاق سطيف الجزائرى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جاهزية حمدي فتحي لاعب الفريق وعدم شكواه من أى إصابة، موضحاً أن اللاعب تحت تصرف الجهاز الفنى، وفقا للرؤية الفنية، فى مباراة وفاق سطيف اليوم. وشارك حمدي فتحي فى مران الأهلى كاملا أمس على ملعب 5 يوليو.

ويحل فريق الأهلى فى التاسعة مساء اليوم السبت - بتوقيت القاهرة- ضيفاً ثقيلا على نظيره وفاق سطيف الجزائرى باستاد 5 يوليو بالجزائر فى إياب نصف نهائي دوري الابطال الافريقى وهى البطولة التى يحمل المارد الأحمر لقبها فى آخر موسمين و10 مرات فى تاريخه،

ويرغب الأهلى فى حسم التأهل للمباراة النهائية لدوري الأبطال الأفريقى للموسم الثالث على التوالي بعدما حقق فوز عريض في مباراة الذهاب بالقاهرة برباعية دون رد سجلها بيرسى تاو هدفين وطاهر محمد طاهر هدف ومحمد شريف هدف.