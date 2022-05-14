شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق الجولة 19 للمسابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام عصر غداً الأحد مباريات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز بإقامة ثلاثة مواجهات تجمع الإسماعيلى وسيراميكا على ستاد الإسماعيلية فى الرابعة عصراً والمقاولون العرب وإنبى فى تمام السادسة والنصف بالجبل الأخضر وأخيراً مباراة بيراميدز وفاركو على ستاد الدفاع الجوى.

جدول ترتيب الدوري المصري موسم 2021-2022

الزمالك - 41 نقطة

بيراميدز - 38 نقطة

الأهلي - 33 نقطة

سموحة - 30 نقطة

فيوتشر - 28 نقطة

الزمالك يخسر من إنبى ويمنح الأهلى هدية فى الدوري

سقط الزمالك في أولى مباريات الدور الثاني من الدوري المصري بالخسارة أمام إنبي 0-2 ضمن الجولة الـ18 من المسابقة، ولم ينجح الزمالك في افتتاح مباريات الدور الثاني بتحقيق انتصار ثمين على أرضه في استاد القاهرة، حيث تلقى الخسارة الثالثة له هذا الموسم، بعد هزيمته من الأهلي 3-5 وسموحة 0-2.

وتمثل خسارة الزمالك هدية ثمينة للأهلي وبيراميدز، منافسي الفريق الأبيض المباشرين على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري هذا الموسم.

ورغم الخسارة ظل الزمالك في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة، بفارق 3 نقاط أمام بيراميدز الذي خاض مباراة أقل يمكنه حال الفوز بهما خطف الصدارة.

بينما يحتل الأهلي البطل التاريخي للمسابقة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة، لكنه يمتلك 4 مباريات مؤجلة يمكنه حال الفوز بها من الابتعاد بالصدارة بفارق 4 نقاط أمام الزمالك.