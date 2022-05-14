شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو طائرة الأهلى: تعاهدنا على الفوز ببطولة أفريقيا لمصالحة الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد قطب، لاعب فريق الكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي، إن بطولة أفريقيا التي تقام في تونس تمثل أهمية كبيرة للفريق هذا الموسم.

وأوضح: «الموسم كان طويلا، وحدث به العديد من التعديلات، خاصة في جدول بطولتي الدوري والكأس والتوفيق لم يكن حليفنا في بعض الأوقات لكننا تعودنا أن ننظر للأمام ».

وأضاف: «تعاهدنا على الفوز ببطولة أفريقيا هذا العام لتعويض الإخفاق المحلي.. الجميع في الفريق على قلب رجل واحد، ونحن نعمل بجد وإخلاص، وفي النهاية التوفيق يأتي من عند الله».

وشدد قطب، على أن الفريق يسعى لمصالحة جمهور الأهلي وإسعاده بالتتويج باللقب الإفريقي، وأن الفريق قادر على حصد اللقب والعودة إلى مسار البطولات في الفترة المقبلة.

ومن جانبه قال عبد الرحمن الحسيني، لاعب فريق الكرة الطائرة بالنادي الأهلي، إن جميع اللاعبين تعاهدوا على الفوز بلقب بطولة إفريقيا للأندية التي تقام في تونس؛ من أجل مصالحة الجماهير.

وأوضح: «بالطبع بطولة إفريقيا مهمة للغاية وخاصة هذا الموسم، ونحن نجتهد بشدة من أجل تحقيق اللقب الإفريقي، وبالتأكيد لا يوجد بطولة سهلة، خاصة مع الوصول إلى الأدوار النهائية».

وأكمل: «نسعى لمصالحة جمهور الأهلي عن خسارة لقبي الدوري والكاس هذا العام بالتتويج باللقب الإفريقي من أجل إسعادهم».

ويخوض الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم السبت، عندما يواجه فريق الجمارك النيجيري في الدور ربع النهائي لبطولة إفريقيا للأندية تقام في تونس.

ومن المقرر أن تقام المباراة في الثالثة ظهر اليوم بتوقيت القاهرة على صالة قليبية، ويسعى «رجال طائرة الأهلي» لتحقيق الفوز من أجل الصعود للدور نصف النهائي.

وكان «رجال طائرة الأهلي» قد حقق فوزا مهما على حساب فريق «ماددا والابو» الاثيوبي بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة أمس الجمعة في دور الستة عشرة من البطولة.