ما هو موعد مباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

حددت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، موعدا جديدا لمباراة الهلال والاتحاد المرتقبة في قمة الجولة 27 من عمر المسابقة.



وكان من المقرر أن يلتقي الفريقان مساء يوم الأحد في ضيافة نادي الاتحاد بمدينة جدة، قبل قرار تأجيل مباريات الجولة بالكامل.

وقررت لجنة المسابقات تعديل مواعيد الجولات من 27 إلى 30، بعد تأجيلها حدادا على وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات الراحل.

وجاء ذلك بناء على قرار وزارة الرياضة السعودية، القاضي بتعليق جميع الأنشطة الرياضية بالمملكة حتى يوم الاثنين 16 مايو/ آيار 2022.

الموعد الجديد لمباراة الهلال والاتحاد هو مساء يوم الاثنين 23 مايو/ آيار 2022.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساء بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن تختتم منافسات الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، بمباريات الجولة الأخيرة يوم 23 يونيو/ حزيران.