الصين تنسحب من استضافة كأس آسيا 2023

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تلقيه اعتذارا رسميا من الصين بشأن عدم استضافة كأس أمم آسيا لكرة القدم 2023 بسبب فيروس كورونا المستجد.



وأصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بيانا رسميا قال فيه إنه "تم اختيار الصين لاستضافة كأس أمم آسيا في 5 يونيو/ حزيران 2019، خلال مؤتمر استثنائي في باريس".

وأضاف "كان من المقرر أن تقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا في 10 مدن صينية مختلفة، بين يومي 16 يونيو و16 يوليو/ تموز 2023".

وشدد "يقرر الاتحاد الآسيوي بالظروف الاستثنائية الناجمة عن جائحة كوفيد 19، والتي أدت لتنازل الصين عن حقوق الاستضافة".

وأتم "سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول الخطوات التالية المتعلقة باستضافة كأس آسيا 2023 في الوقت المناسب".

يذكر أن دولة الإمارات استضافة النسخة الماضية في عام 2019، والتي أقيمت لأول مرة بمشاركة 24 منتخبا، وانتهت بتتويج منتخب قطر باللقب.